هواوي تبيع 10 ملايين هاتف p20 و p20 pro خلال 5 أشهر

أعلنت شركة هواوي عن وصول مبيعات هاتفها الرائد الأخير بنسختيه P20 و P20 Pro إلى 10 ملايين نسخة منذ إطلاقهما خلال الشهور الخمسة الماضية، حيث أن المستوى المرتفع للكاميرا ساهم بذلك بشكل كبير بسبب تقديمه تجربة مميزة وبالتحديد مع هاتف P20 Pro بثلاث عدسات.

وتعقيبًا على وصول مبيعات الهاتف لهذا الرقم، فقد علق كيفين هو رئيس خط إنتاج الهواتف في هواوي بقوله "نحن سعداء لتحقيق هذه النتائج المدهشة. من خلال تخطي مرحلة الـ 10 ملايين وضعنا أنفسنا مرة أخرى أمام تحدٍ أكبر ومستوى تنافس أعلى لنتجاوزه، لكننا سنتعامل معه كمحفز يشجعنا لكي نواصل القيام بما نقوم به على أفضل وجه وذلك في جعل أحدث الابتكارات في متناول أيدي المستخدمين حول العالم".

كانت الجمعية الأوروبية للصوت والصورة قد اختارت هاتف P20 Pro كأفضل هاتف ذكي في 2018/2019 بفضل الجودة العالية لكاميرته.