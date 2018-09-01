أرسلت شركة أبل الدعوات الخاصة بمؤتمرها المقبل للصحفيين، والخاصة بالكشف عن أحدث هواتف أيفون رسميا، ومن المقرر أن يعقد المؤتمر فى مسرح ستيف جوبز داخل مقر "آبل بارك" الجديد فى كوبرتينو، كاليفورنيا، وذلك فى يوم 12 سبتمبر المقبل، وهو الشهر الذى اختارته الشركة للكشف عن أحدث هواتف أيفون خاصة بها منذ عام 2012.
ومن المتوقع أن تكشف أبل عن ثلاثة طرازات جديدة من هواتف آيفون، ويشير شعار الذى يظهر على الدعوة على الأرجح إلى مقر Apple الجديد، الذى يتميز بتصميم "سفينة الفضاء" المميز، ويشير البعض إلى أن الشركة تخطط أيضًا للكشف عن ساعة Apple Watch جديدة ذات وجه مستدير، أو مكبر صوت HomePod جديد.
من المتوقع أن يكون هذا العام "S year" ، مما يعنى أن أى جهاز iPhone جديد من المحتمل أن يكون تطوراً، وليس ثورة مثل iPhone X الرائد فى العام الماضى.
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ظهرت النجمة العالمية ليدي غاغا، إلى جانب الممثل الشهير برادلي كوبر في فعاليات اليوم الثالث لمهرجان البندقية السينمائي السنوي الخامس والسبعين Venice Film Festival، الجمعة، ولذلك لعرض فيلمهما A Star is Born الذي يمثل الخطوة الأولى لـ"ليدي غاغا" في عالم التمثيل. وبدت ليدي غاغا البالغة من العمر 32 عاما، أنيقة في فستان أبيض قصير إذ نسقته مع زوْج من الأحذية السوداء وحقيبة مطابقة، وأكملت إطلالتها بالمكياج الناعم وشعرها الأشقر المجعد، كما جذب بادلي، 43 عاما، الذي سافر إلى فينيسيا مع شريكته إيرينا شايك وطفلهما ليا دي سين البالغ من العمر 17 شهرا، أنظار الحضور لإطلالته الأنيقة، وهو في طريقه مع غاغا إلى فندق Cipriani، وكان يرتدي بدلة رسمية قبل الحدث الكبير. ووصل الاثنان إلى الحدث بعد نزولهما عبر قنوات فينيسيا على متن قارب أجرة، قبل التوجه إلى هناك لالتقاط الصور. ويعدّ
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