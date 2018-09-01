أرسلت شركة أبل الدعوات الخاصة بمؤتمرها المقبل للصحفيين، والخاصة بالكشف عن أحدث هواتف أيفون رسميا، ومن المقرر أن يعقد المؤتمر فى مسرح ستيف جوبز داخل مقر "آبل بارك" الجديد فى كوبرتينو، كاليفورنيا، وذلك فى يوم 12 سبتمبر المقبل، وهو الشهر الذى اختارته الشركة للكشف عن أحدث هواتف أيفون خاصة بها منذ عام 2012.

ومن المتوقع أن تكشف أبل عن ثلاثة طرازات جديدة من هواتف آيفون، ويشير شعار الذى يظهر على الدعوة على الأرجح إلى مقر Apple الجديد، الذى يتميز بتصميم "سفينة الفضاء" المميز، ويشير البعض إلى أن الشركة تخطط أيضًا للكشف عن ساعة Apple Watch جديدة ذات وجه مستدير، أو مكبر صوت HomePod جديد.

من المتوقع أن يكون هذا العام "S year" ، مما يعنى أن أى جهاز iPhone جديد من المحتمل أن يكون تطوراً، وليس ثورة مثل iPhone X الرائد فى العام الماضى.