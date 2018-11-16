سناب شات يطرح ميزة جديدة للمستخدمين

أطلقت منصة "سناب شات" ميزة جديدة للمستخدمين تتيح لهم الوصول لجميع الملفات المشتركة مع الأصدقاء في مكان واحد، ويطلق عليها Friendship Profile، من أجل الاحتفال بتكوين صداقات مع الأصدقاء على غرار "فيس بوك".

ووفقا لما نشره موقع engadget الأمريكي، تتيح الميزة الجديدة فتح الحسابات الشخصية للأصدقاء لمشاهدة جميع المحتوى المشترك من صور وفيديو وروابط للمواقع في مكان واحد، وسيتمكن المستخدمين من الوصول إلى الميزة الجديدة من خلال الضغط على الرمز التعبيري لكل مستخدم “Bitmoji”، ومن ثم سيظهر المحتوى المشترك للصداقة.

وسيكون هناك اسم المستخدم وصورته الرمزية في الأعلى ومن ثم ستكون قوائم للصور والفيديو والملفات المشتركة والروابط، مما يجعل من السهل الوصول إلى أي ملف بشكل سهل، وهى مشابهة بشكل كبير لما هو عليه الحال في كل من ماسنجر وتليجرام، إذ يمكن لأي مستخدم الضغط على حساب أي صديق لرؤية جميع المحتوى المشترك بينهما.