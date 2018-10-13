أكدت فيسبوك قبل بضعة أيام أنها تعمل على اختبار إصدار lite من تطبيقاتها لمنصة iOS، حيث أطلقت الشركة منذ عدة أيام نسخة lite من تطبيقها الأساسى على منصة iOS، واليوم أعلنت فيسبوك إطلاق نسخة Messenger Lite لمنصة iOS.

ووفقا لما نشره موقع phonearena الهندى، فإن التطبيق لا يزال متاح بشكل تجريبى فى الوقت الحالى، كما أن الشركة طرحته فى عدد محدود من البلدان، ومن المنتظر أن تطرحه قريبا فى المزيد من الدول.

وقالت فيسبوك: "عندما طرحنا أول إصدار من فيسبوك و ماسنجر لايت كتطبيقات مستقلة، كان هدفنا هو توفير قوة تطبيق أصلى، مع وجود أكبر عدد ممكن من نفس الميزات فى الوقت الذى لا يزال فيه ذو مساحة صغيرة، وحتى الآن لا يتوفر فيسبوك لايت وماسنجر لايت إلا على أندرويد، ونحن تختبر هذه التجربة الآن على نظام iOS، فنحن ملتزمين بربط الأشخاص بالأشياء التى يهتمون بها، بغض النظر عن الاتصال أو الجهاز أو المكان الذى يعيشون فيه".