نتفلكس تسعى لجمع 2 مليار دولار لإنتاج محتوى جديد

أعلنت شركة نتفلكس عن خطة جديدة تهدف إلى جمع 2 مليار دولار، لإنتاج مزيد من المحتوى الجيد والمنافس على خدماتها، خاصة مع النجاح الكبير الذى حققته خلال السنوات القليلة الماضية، وأصبحت "نتفلكس" تنافس بشكل كبير شركات أخرى مثل Warner Media و ديزنى.

ووفقا لموقع "تك كرانش" الأمريكى، قالت الشركة إن المبلغ الذى تريد جمعه من المستثمرين خلال الفترة المقبلة سيتم تخصيصه لصناعة محتوى مرئى جديد بالإضافة للاستثماره فى الاستحواذ والإنتاج والتطوير فى خط المحتوى المعروض، وليس هذا فقط، بل سيتم تخصيص جزء من المبلغ لشراء أصول أو استثمار المال ضمن الخطط الموضوعة والتغيرات الإستراتيجية.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التى تريد فيها "نتفلكس" اقتراض مبلغ مالى كبير لتمويل خطتها المستقبلية، بل أجرت تلك الخطوة 6 مرات حتى الآن، وتساعدها الاستثمارات فى التوسع والمنافسة بشكل أكبر.