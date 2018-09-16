كل ما تحتاج معرفته عن نظام التشغيل ios 12

أطلقت شركة أبل مؤخرا طرازات أيفون الجديدة وهى أيفون XS وأيفون XS Max وأيفون XR، والتى ستأتى جميعها بنظام التشغيل iOS 12، وهو النظام الذى كشفت عنه الشركة فى WWDC 2018 فى وقت سابق من هذا العام، وسيأتى لمختلف أنظمة تشغيل ايفون القديمة، حيث من المنتظر أن يفور العديد من المميزات والقدرات الجديدة، وفيما يلى نرصد مجموعة من المعلومات عنه كما يلى:
- تاريخ توفير نظام التشغيل iOS 12:
من المنتظر أن يتم الكشف عن نظام التشغيل الجديد بداية من 17 سبتمبر، حيث تقوم شركة أبل عادةً بإصدار إصدار نظام التشغيل الجديد للجميع فى يوم واحد، دون أى طرح مرحلى.
- الأجهزة التى سيصل إليها:
إضافة إلى هواتف أيفون XS وأيفون XS Max وأيفون XR فسيصل أيضا لهواتف أيفون X وأيفون 8 وأيفون 8 Plus وأيفون 7 وأيفون 7 Plus وأيفون 6s وأيفون 6s Plus وأيفون 6 وأيفون 6 Plus وأيفون SE وأيفون 5s.
أما بالنسبة للأجهزة اللوحية فإن نظام آى أو إس 12 سيصل إلى آيباد برو 12.9 بوصة (الجيل الثاني)، آيباد برو 12.9 بوصة (الجيل الأول)، آيباد برو 10.5 بوصة، آيباد برو 9.7 بوصة، آيباد (الجيل السادس)، آيباد (الجيل الخامس) وiPad Air 2 وiPad Air وiPad mini 4 وiPad mini 3 وiPad mini 2.
- ميزات iOS 12 الرئيسية:
سوف يأتى إصدار نظام التشغيل الجديد، كما هو موضح فى مؤتمر WWDC 2018، مع بعض الميزات الأساسية التى ستكون الأولى على الإطلاق فى أجهزة أيفون، بما فى ذلك سرعة أكبر بنسبة تصل إلى 70٪ فى الكاميرا، مما يؤدى إلى زيادة سرعة عرض لوحة المفاتيح بنسبة 50٪ ومضاعفة سرعة إطلاق التطبيق فى ظل ظروف العمل الشاقة.
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