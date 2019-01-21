بعد فترة من التوقف، أعادت شركة أبل بيع هاتفها iphone SE عبر موقعها على الإنترنت، إذ يبلغ سعر النسخ باللون الفضي أو الوردي أو الرمادي أو الذهبي نحو 249 دولارًا أمريكيًا لسعة 32 جيجابايت، بعد أن كانت بسعر 349 دولارًا.

ويبلغ سعر نسخة الهاتف المزودة بذاكرة داخلية 128 جيجابايت بسعر 299 دولارًا، بعد أن كانت بـ449 دولارًا، لكن يبدو أن الهاتف لا يتوفر سوى في الولايات المتحدة فقط، فالنسخة البريطانية من موقع أبل لا تضم هاتف iPhone SE.

وقد توقفت شركة أبل عن بيع هاتفها iPhone SE في سبتمبر 2018، بعد أن كان الهاتف الوحيد المزود بشاشة 4 بوصات المتبقي من هواتف أبل، وآخر نسخة تأتى مع منفذ سماعة الرأس، وتم إصدار الجهاز في الأصل في مارس 2016.