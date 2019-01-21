أبل تعاني من تباطؤ إيرادات قسم الخدمات بالشركة

أشار تقرير جديد إلى مشكلة جديدة تواجه شركة أبل مؤخراً مع تباطؤ الإيرادات فى قسم "الخدمات" الخاص بالشركة خلال الفترة الأخيرة، إذ لم يكن عام 2018 الأفضل للشركة، حيث واجهت مبيعات منخفضة للإصدارات الأخيرة من هواتف الأيفون، على عكس التوقعات التى وضعت من الشركة عند إطلاق الهواتف إلى الأسواق.

ووفقا لما نشره موقع phonearena الهندى، فيعد قسم الهواتف الذكية فى أبل واحدا من الأقسام التى تحقق إيرادات لشركة أبل، إذ يساهم قسم الخدمات فى شركة أبل بجزء كبير من إيرادات الشركة أيضاً، كما يحتل المركز الثانى كأحد أهم الأقسام فى الشركة، إلا أن التقارير الأخيرة تشير إلى صعوبات جديدة تواجهها شركة أبل فى قسم الخدمات.

فيما يشمل قسم خدمات "أبل" كلا من "AppleCare، وخدمة الدفع Apple Pay، إلى جانب متجر App Store، وiTunes، وخدمة Apple Music، وغيرها الكثير"، وقد أشار "تيم كوك" فى وقت سابق إلى أن هذا القسم يحقق النجاح بالفعل عبر القاعدة الكبيرة من مستخدمى هواتف الأيفون التى تصل إلى 1.5 مليار وحدة حول العالم، والتى لم تتأثر غالباً بمبيعات هواتف الأيفون.

ووضعت أبل توقعات لإيرادات قسم الخدمات للشركة فى 2020 تصل إلى 50 مليار دولار، أى بارتفاع عن إيرادات القسم فى 2017 التى وصلت إلى 30 مليار دولار، فى الوقت الذى وصلت فيه إيرادات قسم خدمات أبل فى الربع الأخير من 2018 إلى 10 مليار دولار فى الفترة ما بين شهر يوليو إلى نهاية شهر سبتمبر، وهى أرقام تشير إلى إمكانية تحقيق أبل إيرادات جيدة هذا العام.

وعلى الجانب الأخر، فقد أشار أحد المحللين فى تقرير نشر مؤخراً إلى أن قسم الخدمات لشركة أبل يواجه أيضاً صعوبات فى الفترة الأخيرة، حيث كشف المحلل Toni Sacconaghi عن بدء تمرد بعض الشركات التى تطلب رسوم للاشتراكات فى متجر تطبيقات أبل، والتى تقدم لشركة أبل غالباً رسوم تعرف بضريبة أبل.

حيث فرضت على خدمة البث Netflix على سبيل المثال رسوم شهرية بنسبة من 15% إلى 30%، وهى نفس الرسوم التى تفرض على شركة Spotify أيضاً، كما تحصل شركة أبل على 30% من رسوم الاشتراكات خلال السنة الأولى، ومن ثم تنخفض الرسوم إلى 15% فى السنوات اللاحقة.