رغم أن أبل لا تعمل على النحو المطلوب فى الصين، إلا أن هذا لا يمنعها من المضى قدما فى إطلاق منتجاتها المختلفة، حيث أطلقت الشركة مؤخرا سماعتها الذكية HomePod التى تم مؤخرا إدراجها على النسخة الصينية من موقع أبل الرسمى، وقد تم تسعيرها بحوالى 2،799 يوان صينى أو حوالى 415 دولار أمريكى، وهو ما يزيد بنسبة 15٪ عن سعر 349 دولارا فى الولايات المتحدة.

ووفقا لما نشره موقع GSM الهندى، فقد أتاحت شركة أبل ميزة بسماعة HomePod لجعلها أكثر جاذبية للمستخدمين المحليين فى الصين، من خلال دعمها للغة الماندرين والكانتونية، بما فى ذلك لهجة هونج كونج، كما ذكر البيان الصحفى أنه بإمكانك بث الموسيقى من الخدمات المحلية مثل QQ Music وDeDao، بينما تحصل هونج كونج أيضًا على Spotify وKKBOX وJOOX.

وقد تم إدراج HomePod بالفعل، ولكن زر الشراء غير نشط، ستكون متاحة فى 18 يناير، وعند الشراء ستكون كل من خيارات الأبيض والفضى متاحة، هناك أيضًا الإضافات المعتادة مثل AppleCare + الموسعة عند أدنى مستوياتها فى مخطط CNY329 و12 شهرًا للشراء على أقساط.