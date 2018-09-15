طرحت شركة سامسونج الكورية ثلاث سماعات أذن للهواتف الذكية من علامتها التجارية AKG، وهم، سماعة Y100 أشبه بسماعة الهواتف السلكية، بينما سماعة Y500 أقرب لسماعات الكمبيوتر، وسماعة N700NC.
وتتميز السماعات الجديدة Y100 و Y500 بقدرتها على عزل الضوضاء، كما تمتع بوضع “Ambient Aware” أو “البيئة المحيطة” والذي أصبحت الشركات الكبرى تستخدمه بشكل عام، حيث أنه يتيح سماع الأصوات الخارجية في بعض الحالات.
أما سماعة N700NC فهي أكثر كفاءة بعزل الضوضاء، كما تتيح للمستخدمين إمكانية التحكم بمستوى صوت البيئة المحيطة مقارنة مع صوت المسارات المشغلة عبر ميزة “Adaptive Noise cancelling”، وهو ما يعني قدرتها الكبيرة على عزل الصوت الخارجي إن أراد المستخدم.
وتأتي أسعار سماعات سامسونج الجديدة، بـ99.95$ لسماعة Y100 الشبيهة بساعات الهواتف التقليدية، و149.95$ لسماعة Y500 الكبيرة واللاسلكية والتي تسمح باتصال جهازين معًا فيها عبر البلوتوث، بينما تأتي سماعة N700NC بسعر 349.95$.
وللعلم، فإن سماعة Y500 تحتوي على تقنية تعمل على إيقاف الصوت تلقائيًا عند نزع السماعة، ومن ثم إعادة تشغيله عند إعادتها مجددًا، وتستطيع بطاريتها الصمود حتى 33 ساعة متواصلة وتستغرق ساعتين ونصف للشحن الكامل، بينما تعمل N700NC لمدة 20 ساعة على نفس البطارية التي تستغر ساعتين لشحنها، أما السماعة الصغيرة Y100 فإن بطاريتها تصمد لمدة 8 ساعات، وتستغرق ساعتين أيضًا لشحنها.
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حضرت النجمة الشهيرة، باريس هيلتون وشقيقتها "نيكي"، حفل "DIAMOND BALL"، الذي أقامته المغنية العالمية "ريهانا" للمرة الرابعة على التوالي، في قاعة شيبريانى للأعمال في نيويورك، وهو. ارتدت باريس ذات الـ37 عامًا، فستان وردي اللون بدون حمالات مزين بالطريزات المرصعة عند الخصر والريش الوردي، أما شقيقتها نيكي، اختارت فستان أزرق باستيل عاري الكتفين ذو فتحة صدر على شكل حرف V طُرز بالكامل بزخارف أنيقة، وزين خضره برباط أسود من الساتان. وأكملت باريس إطلالتها بزوجًا من الأحذية الفضية اللامعة ذات كعب عال وصففت شعرها للوراء على شكل كعكة، وكانت إكسسواراتها بسيطة مقتصرة على خاتم الخطبة الذي يبلغ وزنه 20 قيراطًا من الألماس، على شكل كمثرى والمقدم من خطيبها كريس زيلكا. أما فستان نيكي ، الذي صممه أوسكار دي لا رنتا ، يتميز بتصميم الأزهار وقطار طويل، وتزينت بقلادات من الماس وأقراط بسيطة.
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