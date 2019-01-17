كشفت خدمة العملاء في ”TE data” التابعة للشرکة المصرية للاتصالات، حقيقة بطء سرعة الإنترنت، في الآونة الأخيرة.فقد جعلت السرعة البطيئة المواطنين يشتكون للشركة، حيث ارجعت تراجع جودة الخدمة إلى أن الشركة تقوم ببعض أعمال الدعم الفني للشبكة، وهي ما أدى إلى حدوث بعض المشاكل الخاصة بتراجع الانترنت .

وكان مستخدمو الإنترنت في مصر قد اشتكوا من ضعف حاد فى سرعات الشبكة بكافة المناطق والمحافظات عند استخدام الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث المختلفة موضحين ثقل عمليات الفتح وبطئ تحميل الصفحات، وردت الشركات العاملة في هذا المجال أن معالجة تلك المشكلة سوف يكون قريبًا إلا انهم لم يحددوا وقت معين لذلك .

وتُعتبر الشركة المصرية للاتصالات من أكبر الكيانات التي تقدم خدمات الانترنت في مصر، فهي تستحوذ على 60% من عدد المشتركين في خدمة الانترنت في مصر، حيث يبلغ عددهم 5 مليون عميل والذي تمثل الخدمة لهم أهمية كبيرة لعرض أعمالهم وانجاز أشغالهم، وتعمل جاهدة لإسعاد عملائها في جميع الخدمات الخاصة بالإنترنت، وأن ما حدث مؤخرًا لا يجب أن يؤثر على ثقة العملاء بحسب تصريح مسؤول بالشركة .

وكان مستخدمو الإنترنت التابعين لشركة «تى اى داتا» في مصر قد تقدموا بعدة شكاوى، بسبب تراجع سرعة الإنترنت في جميع المناطق والمحافظات، مما أدى إلى تعطيل أعمال الكثير منهم، واثر بطء الإشارة على إرسال الإيميلات الخاصة بالعمل والبحث على الإنترنت وغيرها من الوسائل المتاحة على المواقع الاجتماعية، واكد مسؤولوا الشركة أنها تبذل قصارى جهدها من أجل عودة سرعة الإنترنت بشكل طبيعي.

عطل يناير الشهير

كانت شركة المصرية للاتصالات قد كشفت في يناير من العام الحالي 2018م، أن سبب بطئ الانترنت في هذا الشهر، سببه وجود قطع في أحد الكوابل البحرية التي تشارك المصرية للاتصالات في التحالف المالك لهذا الكابل البحري، والذي كان له اثر محدود، مشيرة انها وفرت سعات بديلة لجميع المشتركين، بحيث لا يشعر المشترك بما نتج عن هذا العطل إلا بشكل بسيط للغاية .