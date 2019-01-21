في انعكاس للنظام الذي اعتاد عليه مستخدمي تطبيق المحادثة الفورية الأكبر على الإطلاق أعلنت شركة فيسبوك وبشكل مفاجئ عن بداية تطبيقها لقرار تقليص عدد مستقلبي الرسائل المعاد توجيهها إلى 5 جهات اتصال فقط، حيث كان الحد المسموح لهذه الخاصية سابقاً 4 أضعاف الرقم الحالي بعشرون مستقبلاً للرسالة. وقد جاء إعلان الشركة على لسان نائبة رئيس قسم الاتصال والخصوصية لواتساب فيكتوريا جراند في مؤتمر في العاصمة الاندونيسية جاكرتا.

فيما أعزت الشركة هذا القرار في ظل محاولاتها لمجابهة الشائعات وحملات التظليل التي يتم نشرها عبر المنصة من قبل بعض الفئات تسيء استخدام التطبيق سواء بالأخبار الكاذبة أو الصور المزيفة والمتلاعب بمكوناتها بالإضافة للمقاطع الفيديو والمقاطع الصوتية التي تنتشر جميعها بدون رقابة وبلا معرفة مصدرها.

وقد كانت واتساب قد فُعلت هذا النظام لتوجيه الرسائل وتقليص عدد المستقبلين يونيو الماضي في الهند بعد عدد من الشائعات والأخبار الكاذبة التي أدت لتعزيز اللجوء لارتكاب الجنايات وجرائم القتل العمد.

ونوهت الشركة أن التحديث الجديد للتطبيق سيبدأ بشكل فعلي اليوم الاثنين حاملاً المحدد الجديد لخمس مستقبلين للرسائل المعاد توجيهها لكافة المستخدمين في جميع أنحاء العالم، حيث أكدت أن مستخدمي التطبيق لنسخة الأندرويد هم من سيحظوا بهذا التحديث أولاً ثم سيتبعهم مستخدمي iOS.