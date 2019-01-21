في محاولة لفرض قيود على انتشار الشائعات والمعلومات الخاطئة والرسائل الزائفة، أعلن تطبيق الرسائل النصية والصوتية (واتساب) المملوك لشركة فيسبوك، فرض قيود على إعادة إرسال الرسائل (Forward)، ستطبق على جميع المستخدمين.

ونقلت رويترز عن فيكتوريا غراند، نائبة الرئيس للسياسة والاتصالات في واتساب قولها، الاثنين، في فعالية بالعاصمة الإندونيسية: "اعتبارا من اليوم، سنفرض قيودا على إعادة إرسال الرسائل (Forward) ، بحيث يمكن إرسالها لخمسة مستخدمين كحد أقصى".

وفي السابق، كان بإمكان مستخدم واتساب إعادة إرسال الرسائل إلى 20 فردا أو مجموعة.

ويعوّل القائمون على واتساب أن تردع هذه الخطوة إعادة الإرسال الجماعي للرسائل، والحد من انتشار الأخبار الزائفة.