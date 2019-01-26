أطلقت شركة فيسبوك تصميم تطبيق الماسنجر الجديد لجميع المستخدمين بنسختيه الأندرويد وiOS، حيث كانت قد أعلنت عنه مطلع مايو الماضي في مؤتمر المطوريين، منوهةً أن التركيز في التصميم بشكل أساسي سيكون على الغرض الرئيسي منه وهي المحادثة وعرض عناصرها بشكل أبسط للمستخدم دون تشتيت الانتباه على المكونات والخصائص الأخرى المضافة.

وأصبح التحديث متوفراً الآن لكلا النظامين عبر جوجل بلاي وApp Store ليتمكن المستخدم من ترقية الإصدار للماسنجر والتمتع بالتصميم الجديد؛ الذي يظهر تطبيق المحادثة بواجهة أقل تعقيداً تتسم بالبساطة بتواجد القصص في الأعلى مع التركيز لإظهار جهات الاتصال على الواجهة الرئيسية عند فتحه؛ وفي نفس الوقت إخفاء الأيقونات والرموز المضافة في أسفل وأعلى الواجهة.

حيث لم تتخلى المنصة عن تلك الأيقونات بشكل كامل إنما تم إخفائها داخل قائمة جانبية يمكن الوصول إليها

عبر أيقونة (4 نقاط) تم إضافاتها خصيصاً لهذا الغرض. وربما للوهلة الأولى سيشعر المستخدم بغرابة التصميم كونه قد اعتاد على زخم الواجهة السابقة لفترة ليست بالقصيرة لكن مع الوقت قد يرى ان التصميم الجديد أكثر فعالية وسرعة للتواصل وبدء المحادثات مع الأصدقاء.