فيسبوك يطرح ميزة جديدة للمستخدمين في الولايات المتحدة

طرحت اليوم شبكة التواصل الاجتماعى "فيسبوك" ميزة جديدة للمستخدمين فى الولايات المتحدة، تعرف بـCommunity Actions، وذلك بعد فترة من اختبارها، والتى تهدف إلى إدارة مناقشات حول المجتمع المحلى وما يحتاج إليه من تغييرات فى محيط المستخدمين.

ووفقا لما نشره موقع fonearena الهندى، فتعتبر هذه الميزة هى الأحدث التى تطرحها الشبكة للمستخدمين فى الولايات المتحدة، وقد تم اختبارها بالفعل فى عدة مناطق قبل أن يتم دفعها للمستخدمين رسمياً اليوم.

وتعمل ميزة Community Actions على دعم تطوير المجتمع المحلى والوصول بالآراء والمقترحات للجهات المختصة والمسئولين، حيث يمكن للمستخدمين البدء فى إدارة مناقشات حول الإجراءات التى يحتاج المجتمع المحلى لتنفيذها، كما تتيح الميزة إضافة التعليقات والصور أو تفاصيل جديدة حول عنوان محدد.

كذلك فمن المقرر أن تتيح ميزة Community Action إرسال تنبيهات لجهة حكومية محددة أو شخص ليتم إشعاره للمناقشات القائمة حول أحد مشاكل المجتمع المحلى على سبيل المثال، لكن فى الوقت الحالى لا تزال ميزة Community Action محدودة بمستخدمى فيسبوك فى الولايات المتحدة، حيث تترقب الشركة فى الوقت الحالى التطور الذى ستصل إليه الميزة الجديدة، والانتشار الذى ستحققه بين المستخدمين.