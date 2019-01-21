لجنة التجارة الفيدرالية تفرض غرامة مالية كبيرة على فيسبوك

لم يكن عام 2018 عاما جيدا للفيسبوك من حيث العلاقات العامة حيث كان هناك عدد من القضايا التي تدور حول إساءة إستخدام البيانات الشخصية للأعضاء وكانت أكثر هذه القضايا هي فضيحة كامبريدج والتي شهدت تسريب بيانات شخصية من 87 مليون عضو يستخدم دون موافقتهم وتقول صحيفة واشنطن بوست إنه وفقا لثلاثة مصادر مجهولة على دراية بالموضوع فإن الـFTC من المنتظر أن تضرب فيسبوك بغرامة قاسية بعد التحقيق الذي بدأ في مارس الماضى.

قام الـFTC بفرض غرامة مالية كبيرة على جوجل في عام 2012 حيث إضطرت شركة البحث العملاقة لكتابة شيك بمبلغ 22.5 مليون دولار وتقول المصادر التي تحدثت إلى الـFTC أن الغرامة ضد الفيسبوك ستكون أعلى من ذلك بكثير.

بعد إنتشار أخبار فضيحة كامبريدج أناليتيكا قررت لجنة الـFTC التحقيق وقد إكتشفت أن الفيسبوك قام بالموافقة على عقد وقعه مع الوكالة الحكومية في عام 2011 والذى ينص على منع فيسبوك من إستخراج البيانات الشخصية للمستخدمين دون إذن وقد إنتهك الفيسبوك على ما يبدو هذا العقد بعد ما حدث فى فضيحة كامبريدج أناليتيكا.

بعد أشهر من معرفة قصة كامبريدج أناليتيكا كان لدى الفيسبوك قضايا أخرى تتعلق ببيانات العملاء بما في ذلك خرق أحدالمعلومات الحساسة لأعضاء فيسبوك من أجل الإستيلاء عليها بما في ذلك إسم المستخدم والجنس واللغة والدين ومسقط الرأس والمدينة الحالية وتاريخ الميلاد وأنواع الأجهزة المستخدمة للوصول إلى الفيسبوك والتعليم والعمل والأماكن العشرة الأخيرة التي قاموا بتسجيل الدخول إليها والأشخاص أو الصفحات التي يتابعونه وأحدث 15 عملية بحث.

كانت أكبر غرامة فرضت على الفيسبوك في أي وقت مضى هى دفع مبلغ 640 ألف دولار والذي تم فرضه عليه في المملكة المتحدة وفى حين أنه يستعد لسماع المبلغ الذي ستفرضه الـ FTC عليه مازال الفيسبوك يستأنف فى هذه الغرامة التى فرضت عليه فى المملكة المتحدة وعلى الرغم من أن الأمر يبدو كما لو أن الشركة لا تستطيع دفع هذه الغرامة إلا أنه في الربع الثالث من عام 2018 أعلن الفيسبوك صافي الدخل والذى يصل إلى 5.1 مليار دولار.