مؤسس شاومي يستعرض هاتف الشركة القابل للطي

قام Bin Lin أحد مؤسسي شركة شاومي اليوم بالكشف عن هاتف الشركة القابل للطي في مقطع فيديو على Weibo.

تتجه الكثير من الشركات المصنعة للهواتف الذكية لتطوير وإطلاق الهواتف القابلة للطي خلال عام 2019، بعد أن تم الكشف عن أول الهواتف القابلة للطي Flex Pai الذي يأتي عبر شركة Royole، ومع ترقب هاتف العملاق الكوري سامسونج الذي كشف عن النموذج الأول له خلال العام الماضي.

وشاومي سيكون لها حضور أيضاً في سوق الهواتف القابلة للطي، حيث كشف مؤسس الشركة اليوم عن إصداراها القابل للطي من الهواتف الذكية في مقطع فيديو انتشر اليوم من خلال موقع Weibo.

ويأتي تصميم هاتف شاومي الذي أطلقت عليه الشركة الهاتف المزدوج القابل للطي باثنان من الشاشات القابلة للطي من وضع الجهاز اللوحي إلى وضع الهاتف، كما يعمل الهاتف مع واجهة MIUI، حيث يمكن طي اثنان من الشاشات الجانبية ليأتي عرض الشاشة الواحدة في وضع الهاتف، والذي يظهر بتصميم منحني من الزوايا.

ولقد أشارت شاومي إلى أن هاتفها المزدوج القابل للطي سيتم الإعلان الرسمي عنه قريباً بعد الإنتهاء من إجراء بعض الإختبارات التقنية على آداء الهاتف، حيث من المقرر أن يجرى إختبارات على الشاشة المرنة، وكفاءة عمل واجهة MIUI في الهاتف.

يذكر أن الاسم التجاري المرجح للهاتف هو Xiaomi Dual Flex، أو Xiaomi MIX Flex، لذا نترقب تحول النموذج الأول الذي يظهر في مقطع الفيديو إلى إصدار متكامل ومجهز للإنطلاق للإسواق خلال الفترة القادمة.