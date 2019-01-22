سامسونج تقدم هاتف galaxy s10 plus بتصميم من السيراميك
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سامسونج تقدم هاتف "Galaxy S10 Plus" بتصميم من السيراميك

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العرب اليوم - سامسونج تقدم هاتف "Galaxy S10 Plus" بتصميم من السيراميك

Galaxy S10 Plus
واشنطن - العرب اليوم

أحدث التسريبات التي جاءت اليوم عبر Ice universe تشير إلى أن سامسونج تقدم هاتف Galaxy S10 بلس بتصميم من السيراميك في الجهة الخلفية.

أكدت تسريبات جديدة من Ice universe أن سامسونج ستقدم الإصدار المميزة الأعلى Galaxy S10 بلس في نموذج مميز بتصميم من السيراميك من الجهة الخلفية للهاتف.

ومن المقرر أن يأتي هذا التصميم لنموذج هاتف Galaxy S10 بلس المميز بسعة تخزين 1 تيرابايت مع ذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام.

ولقد أكدت هذه التسريبات على توقعات سابقة خرجت خلال شهر نوفمبر الماضي، والتي أشارت إلى أن سامسونج تختار تصميم السيراميك لأحد إصداراتها من سلسة Galaxy S10 هذا العام، أيضاً من المتوقع أن يكون من بين سلسة هواتف سامسونج القادمة إصدار خاص مميز يعرف بهاتف Galaxy S10 X.

يذكر أن كلاً من شاومي وEssential هم أشهر الشركات التي قدمت تصميم السيراميك في الهواتف الذكية، وهو تصميم أنيق ومقاوم للخدش أو التصدع غالباً، إلا أنه ينزلق بسهولة أيضاً، لذا نترقب إصدارات سامسونج القادمة في 20 من فبراير لنشهد الجديد في تقنية سامسونج هذا العام.

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سامسونج تقدم هاتف galaxy s10 plus بتصميم من السيراميك سامسونج تقدم هاتف galaxy s10 plus بتصميم من السيراميك



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سامسونج تقدم هاتف galaxy s10 plus بتصميم من السيراميك سامسونج تقدم هاتف galaxy s10 plus بتصميم من السيراميك



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