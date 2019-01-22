سامسونج تطور نسخة جديدة من معالج exynos

طورت شركة "سامسونج" في الساعات القليلة الماضية معالج من فئة Exynos الموجهة للهواتف المتوسطة حيث يجلب معالج Exynos 7904 كافة المزايا الموجودة في الهواتف الراقية إلى الهواتف المتوسطة.

تقنياً المعالج ثماني الأنوية ومصنع بتقنية 14 نانومتر حيث يملك اثنان من أنوية Cortex-A73 بسرعة 1.8 GHz وهناك أيضاً 6 أنوية Cortex-A53 بتردد1.6 GHz.

يدعم المعالج مزايا مثل LTE Cat 12 للاتصال بالانترنت مع دعم ثلاث كاميرات خلفية او كاميرا واحدة بدقة تصل إلى 32MP كما يدعم المعالج تسجيل الفيديو 4K بسرعة 30 إطار في الثانية و تسجيل FHD بسرعة 120 إطار في الثانية.

من المتوقع ان يظهر المعالج لأول مرة في سلسلة هواتف Galaxy M والتي سيتم الكشف عنها خلال اليومين القادمين في السوق الهندي.