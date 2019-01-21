سامسونج جالكسي s10 المنتظر يمتلك هذه الميزة

تطرح شركة سامسونج هاتف جالكسي S10 بمستشعر للبصمة مدمج بالشاشة، فقد عزمت شركة سامسونج على إطلاق نسخا من هواتفها جالكسي S ونوت بمستشعر بصمة إصبع مدمج بالشاشة في وقت سابق، لكنها أطلقت جالكسي S8 وS9 وكذلك نوت 8 و9 دون أن تتضمن أي منها هذه الميزة، وفقاً لموقع XDA.

ففي آخر المستجدات والتسريبات حول الهاتف أظهر موقع XDA لقطات للشاشة تبين عملية تحليل لتطبيق الدفع عبر الهاتف “Samsung Pay” كشفت إحتواء نسخة على الأقل من هواتف S10 المزمع إطلاقها فبراير القادم على مستشعر بصمة مدمج في الشاشة؛ وذلك من خلال تتبع بعض المراجع في التطبيق التي أظهرت نافذة لتأكيد عمليات الدفع عبر هذا المستشعر سواء عبر التطبيق أو حتى من خلال مواقع الدفع المباشر التي تدعم هذه الخاصية.

بينما لم يحدد الموقع أي تلك النسخ بالضبط التي ستتمتع بهذه الخاصية وتكون مختلفة عن شقيقاتها، لكن دارت شائعات خلال الفترة الماضية أن جالكسي S10 الأرخص ثمناً سيملك بصمة إصبع جانبية وسيحمل اسم جالكسي S10E، ليبقى المستشعر المدمج في الشاشة خياراً إما للنسخة الرئيسية أو الأخرى الأكبر حجما والتي ربما ستكون جالكسي S10 بلس.