نشرت "وول ستريت جورنال" تقرير جديد، يشير إلى أن سامسونج ستكشف عن سلسلة هواتف جالكسي S10 الجديدة يوم 20 فبراير القادم وذلك خلال حدث ضخم سيقام في سان فرانسيكيو بدلاً من لندن.

وحسب "وول ستريت جورنال"، أن سامسونج سوف تستغل الحدث الضخم للكشف عن نسخة تدعم الاتصال بشبكات الجيل الخامس 5G والتي من المتوقع ان يتاخر إصدارها قليلاً عن الثلاث هواتف الرئيسية اس 10 و اس 10 لايت واس 10 بلس.

كما تنوي الشركة الكورية استعراض أول نسخة حقيقة من هاتفها القابل للطي في نفس الحدث وسيتم الحديث عن التصميم وتفاصيل أكثر حول هذا الهاتف الغامض حتى الآن.