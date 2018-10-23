سامسونج تعتزم إطلاق كاميرا أسفل شاشات amoled

اعتزمت شركة سامسونج إطلاق كاميرا أسفل شاشات AMOLED، للقضاء على التنوء في الهواتف، لتصبح شاشة مكتملة للمستخدمين دون أي انحراف أو نتوء.

وعقدت سامسونج مؤتمرًا لتقنيات الجيل الخامس وشاشات AMOLED في شنزين الصينية ودعت إليه 20 شركة صينية كبرى مثل أوبو وفيفو شاومي، وZTE، وكشفت فيه عن تطوير تقنيات داخل الشاشة تسمح بوجود مستشعر لبصمة الأصبع على كامل الشاشة وليس في مكان محدد مثلما رأينا في بعض الهواتف الذكية، وكذلك وجود نظام صوتي يعمل مع الشاشة، بجانب كاميرا ومستشعر للتعرف على الوجه.

وهذه التقنية إن حدثت، فإن سامسونج ستقدم نقلة نوعية كبيرة في مجال الهواتف الذكية والشاشات، حيث أنها ستقضي على النتوء وستوفر شاشة بحجم كامل للمستخدمين، بجانب اكتساح سوق الألعاب والسوق الصيني على الأغلب بوجود شاشة متكاملة.

وتستخدم الشركات النتوء لوضع سماعات أو كاميرات وتقنيات التعرف على الوجه، لكن بمجرد ظهور شاشة سامسونج الجديدة فإن كل ذلك سيختفي، كما قالت الشركة أن الشاشات الجديدة ستوفر وضوح أعلى بكثير لكن مع استهلاك أقل للطاقة من السابق، لكنها لم تتحدث عن موعد إطلاقها بشكل رسمي.