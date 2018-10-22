كشفت أحدث التسريبات عن نموذج جديد من هاتف Mi 8 Lite يأتي من Xiaomi بذاكرة 8 عشوائية 8 جيجابايت رام، مع ألوان جديدة.

تستعد شاومي لإطلاق نموذج جديد من هاتفها منخفض التكلفة Mi 8 Lite تقدمه الشركة مع ذاكرة عشوائية أعلى 8 جيجابايت رام وألوان جديدة.

ويتميز هاتف Mi 8 Lite الذي أعلن عنه خلال الشهر الماضي بشاشة LCD بحجم 6.3 إنش، مع رقاقة معالج Snapdragon 660.

حيث قدمت Xiaomi عند الإعلان الأول عن الهاتف نموذجين يتميز الأول بذاكرة عشوائية 4 جيجابايت رام، مع سعة تخزين 64 جيجابايت، بينما جاء النموذج الثاني بذاكرة عشوائية 6 جيجابايت رام، وسعة تخزين 128 جيجابايت.

المعلومات الجديدة عن نموذج هاتف Mi 8 Lite بذاكرة 8 جيجابايت رام رصدت في TENAA، حيث ظهر النموذج الجديد برمز M1808D2TT.

اللون الذي يظهر به هاتف Mi 8 Lite في التسريبات هو اللون الأسود مع لون برتقالي للإطارات والأزرار الجانبية، كما تظهر حواف تحيط بالكاميرة الخلفية ومستشعر البصمة باللون الوردي تقريباً.

أيضاً من بين المواصفات التي رصدت حول النموذج الجديد لهاتف Mi 8 Lite في قدرة البطارية التي تأتي 3250 mAh، بعكس قدرة البطارية التي أطلق بها النموذج الأول 3350 mAh.

كما يأتي هذا الإصدار مع كاميرة سيلفي بمستشعر 24 ميجا بيكسل، وكاميرة خلفية مزدوجة مع مستشعر 12 و8 ميجا بيكسل، وهو تغيير أخر في هذا الإصدار حيب أطلق الإصدار الأول بمستشعر 12 و5 ميجا بيكسل في الكاميرة الخلفية.

التوقعات تشير إلى أن ظهور الإصدار الجديد من Mi 8 Lite في TENAA لإقتراب موعد الإعلان عنه من Xiaomi، مع توقعات أن يقدم من الشركة في مؤتمرها المرتقب في 25 من أكتوبر.