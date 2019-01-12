تيم كوك يعلن ان آبل ستوفر خدمات جديدة خلال عام 2019

آبل تواجه بعض المشاكل في مبيعات هواتف آيفون الأخيرة وهو أمر طبيعي لأن سوق الهواتف الذكية أصبح مشبع لذلك يجب على الشركة أن تبحث عن مصادر آخرى للأرباح وتتشبه بجوجل وأمازون ويبدو أن هذا ما تسعى له آبل بالفعل.

تيم كوك قال في لقاء له اليوم أن آبل ستطلق خلال عام 2019 خدمات جديدة ولكن لم يذكر ما هي هذه الخدمات وبالتأكيد سنعلم ما هي خلال الفترة القادمة.

كذلك رفض تيم كوك التقارير التي تقول أن هاتف iPhone XR لم يحقق مبيعات جيدة حيث قال أن الهاتف هو صاحب الشعبية الأكبر من بين هواتف آيفون منذ إطلاقه وقال إنه بالفعل كان يريد بيع كميات أكبر من الهاتف وأضاف أن الشركة تعمل على هذا الأمر حالياً.