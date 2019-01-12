آبل تستعد للكشف عن هاتف آيفون بثلاث كاميرات من الخلف

نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" تقريرًا يفيد بأن شركة آبل بدأت العمل بالفعل على هواتف الايفون الجديدة للعام الحالي 2019 حيث ستقدم الشركة 3 هواتف في شهر سبتمبر كما هو معتاد.

وحسب "وول ستريت جورنال" فإن هواتف الايفون الثلاثة سيأتي منها أثنان بشاشة OLED مع بعض التفاصيل التي جائت كالتالي:

iPhone XI Max طبعاً سيكون صاحب أكبر شاشة من نوع OLED وأكبر بطارية وسيتميز بوجود ثلاث كاميرات خلفية.

iPhone XI الهاتف الثاني بنفس مواصفات Max لكن شاشة OLED أصغر وسيحمل كاميرتين مزدوجة من الخلف.

Phone XR 2019 سيكون الهاتف الاقل في المواصفات والسعر مع شاشة LCD ولكن من الجيد ان يحمل كاميرتين خلفية هذه المرة وطبعاً سيكون بألوان متعددة.

كما يشير التقرير إلى أن الاسم لازال لغزاً حيث من المتوقع ان تعود آبل لاستخدام الارقام ويصبح الاسم آيفون 11 أو ربما الاستمرار على iPhone XI.