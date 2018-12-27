آبل تطلق نسخة جديدة من قاعدة شحن ساعاتها الذكية

أطلقت شركة آبل نسخة جديدة من قاعدة الشحن المغناطيسية “Magnetic Charging Dock” الخاصة بساعتها الذكية Apple Watch، حيث تملك النسخة الجديدة رقم طراز MU9F2AM/A يختلف عن الرقم الخاص بالنسخة السابقة من الشاحن والتي تم ازالتها عن متجر آبل وفقاً لموقع MacRumors.

فيما تملك نسخة قاعدة الشحن المحدثة نفس تصميم النسخة التي تم ازالتها من المتجر؛ مما يثير الفضول للتسائل لما قامت آبل بمثل هذا التغير دون إعطاء سبب لاستبدال الإصدار القديم، وبالرغم أن القاعدة الجديدة تملك ملف تعريفي في هيئة التجارة الفيدرالية FCC إلا أنه لم يتم الكشف عن أي تفصيل عن التحديثات المضافة، مما يرجح قيام الشركة بعدة تحديثات داخلية فقط ويمكن تأكيد ذلك كونها طلبت من الهيئة الفيدرالية اخفاء المخططات الخاصة بتفاصيل اللاقط الهوائي في وحدة الشحن.

ويمكن شراء Magnetic Charging Dock المحدث بملغ 79$ من موقع الشركة وسيكون متوفر تحت خدمة التوصيل غداً السادس عشر من نوفمبر، وسيتوفر قريباً في متاجر التجزئة.