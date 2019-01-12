أمازون تعلن عن خدمة مجانية ستقدم محتوى مرئي لكن مدعم بالإعلانات

كشفت شركة أمازون أخيرًا عن خدمتها IMDb Freedive التي ستقدم محتوى مرئي مجاني للمستخدمين ولكن سيكون مدعم بالإعلانات على طريقة الأفلام والمسلسلات التلفزيونية.

كما تحتوي الخدمة الجديدة في الوقت الحالي على 130 فيلم مختلف من الأفلام السابقة، بالإضافة إلى 29 مسلسل وبرنامج تلفزيوني، وتهدف أمازون لاحقًا إلى رفع هذا العدد من خلال الاتفاق مع أصحاب حقوق المحتوى لعرضه على خدمتها.

وربما تستغل الشركة هذا الأمر بطرحها لمحتوى خدمة برايم بعد فترة من الزمن لمستخدمي الاشتراك المدفوع للاستفادة منه بشكل مجاني عبر IMDb Freedive الجديدة، لكن في نفس الوقت ستتمكن أمازون من تحقيق الأرباح بطريقة أخرى بعد تحقيق الأرباح من الاشتراكات، مما يعني زيادة الدخل من الإعلانات وفرصة منافسة شركات مثل فيسبوك.