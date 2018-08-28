كيفية استخدم تطبيقات أندرويد على متصفح جوجل كروم



أطلقت شركة جوجل عام 2015 الإصدار التجريبى من مشروع App Runtime for Chrome (ARC) للمطورين، وذلك لتشغيل واختبار تطبيقات أندرويد على متصفح جوجل كروم، وقد كانت هذه الأدوات متاحة فى السابق للمطورين فقط، لكن الآن يمكن تنزيلها بواسطة أى شخص لتشغيل تطبيقات Android فى المتصفح، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

فى البداية

- لا يمكن تحميل سوى تطبيق واحد فى كل مرة.

- وفقًا للتطبيق، سيتعين على المستخدم تحديد طريقة العرض سواء أفقى أو رأسى بشكل يدوى.

- يحتاج المستخدم أيضًا إلى تحديد ما إذا كانوا يرغب فى تشغيل التطبيق على الهاتف أو على وضع الجهاز اللوحى.

- يجب استخدام أحدث إصدار من متصفح Google Chrome إصدار 67 أو أحدث.

طريقة التشغيل

يفتح المستخدم متصفح جوجل كروم على جهازه.

- يبحث عن ملحق ARC Welder فى "متجر كروم".

- يقوم المستخدم بتثبيت الإضافة، ثم يضغط على زر Launch app.

- الآن يحتاج المستخدم لتحميل ملف التطبيق بصيغة APK لأى تطبيق يرغب فى تشغيله.

- يضيف المستخدم ملف APK الذى قام بتحميله إلى إضافة ARC Welder من خلال الضغط على زر اختار Choose.

- يختار المستخدم Orientation و Form-Factor فى الإعدادات للتطبيق.

- يضغط الآن المستخدم على زر Test لفتح التطبيق.

- يجيب ملاحظة أنه لا تعمل جميع تطبيقات اندرويد بشكل صحيح مع هذه الأداة، فقد تضطر إلى تشغيل الإعدادات مثل الاتجاه وعامل الشكل لجعلها تعمل.