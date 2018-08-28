

أجرت شاحنة " تيسلا سيمى" بعض الرحلات من مدينة إلى أخرى فى الوقت الحالى بشكل تجريبى، إلا أن هناك بعض المخاوف من عدم قدرة الشاحنة الكهربائية على التنقل بين المدن ذات المسافات الكبيرة، ليأتى رد الرئيس التنفيذى للشركة "إيلون موسك" بأن الشاحنة سافرت آلاف الأميال كليا "بمفردها"، وذلك باستخدام شبكة ميزة الشحن السريع الحالية.



ووفقا لما نشره موقع engadget الأمريكى، فأوضح أن المساعدة الضرورية الوحيدة التى احتاجتها السيارة، هى "سلك التمديد" الذى يجرى توصيله بالشاحنة، وعلى وجه الدقة هو نظام من الحبال التى يتم توصيلها بمحطات متعددة فى آنٍ واحد لتصل إلى بطارية السيارة، فيما أشار البعض إلى أن هذه التغريدة تأتى فى الوقت الراهن لطمأنة العملاء على أن السيارة قادرة على التعامل مع المسافات الطويلة، بدون الحاجة لسيارة مرافقها لتعزيزها بالطاقة.

وكانت تسلا قد كشفت عن شاحنتها الجديدة Tesla Semi، والتى قيل إنها قادرة على السفر لمسافة 804 كيلومترا بشحنة كهربائية واحدة، وبحمولة تصل إلى 36287 كلجم، وهو ما من شأنه توفير وقود الديزل وصيانة أقل وعوامل أخرى، وكشف موسك حينها انه يمكن للعملاء إيداع 5000 دولار للشاحنة كدفعة أولى، وسوف يبدأ الإنتاج فى عام 2019.

وستكون الشاحنة مزودة بنظام قيادة تسلا الآلى، الذى يمكنه الحفاظ على سرعة ثابتة ثم تقليل السرعة تلقائيا خلال ازدحام المرور، إضافة إلى أنها تتمتع بنظام يحافظ على سير الشاحنة فى الحارة المخصصة على الطرق بشكل تلقائى، وأوضح موسك أن العديد من شاحنات تسلا ستتمكن من السفر فى قافلة، بشكل مستقل الواحدة تلو الأخرى.

وأضاف موسك أن تسلا تخطط لإطلاق شبكة عالمية من الشواحن "ميجا تشارجرز" التى تعمل بالطاقة الشمسية، والتى يمكن أن تجعل الشاحنات قادرة على السفر لمسافة تصل إلى 400 ميل بعد شحن لمدة 30 دقيقة فقط.