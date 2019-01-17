تستعد شركة موزيلا لطرح الإصدار 66 من متصفحها "فاير فوكس" خلال مارس المقبل، وهذه الإصدار يوفر حل مشكلة الانتقال المفاجئ عند تصفح المواقع والتي تحدث غالباً خلال تفاعل المستخدمين مع الموقع، عند محاولات التنقل عبر التمرير إلى الأجزاء السفلية أو غير الظاهرة على الواجهة الأساسية في حالة عدم تحميل صفحة الويب بشكل كامل.

ووفقا لما نشره موقع zdnet الأمريكي، فيواجه المستخدمون انتقالا مفاجئا لموضع آخر مسببا ضغط المستخدم بلا قصد على أيقونات أو إعلانات لم يرغب بالدخول إليها، حيث تدعى خاصية معالجة هذه المشكلة Scroll Anchoring، وقد أوضحت الشركة أن هذه الميزة الجديدة أصبحت قيد العمل، وقد تم إطلاقها على نسخة المطورين بعد عمل دام لقرابة ثلاثة أعوام.

ومن المنتظر إطلاق "scroll anchoring" في نسخة فايرفوكس 66 التى ستصل بشكل رسمي في شهر مارس المقبل لتكن متاحة لجميع المستخدمين، إذ تأتي هذه الميزة لمتصفح فايرفوكس بعد حوالي عامين من تفعيلها على متصفح كروم بنسخته 56، حيث لجأت إليها جوجل، بعد شكوى المستخدمين من سلبيات عمليات الانتقال والتصفح أثناء تحميل الصفحة، ليعقبها متصفح أوبرا بعد حوالي شهر من إطلاق كروم ويضيفها ليأتي دور موزيلا اليوم وتفعلها على متصفحها فايرفوكس.