جوجل هولندا نقلت نحو 23 مليار دولار إلى برمودا

أظهرت وثائق مقدمة إلى غرفة التجارة الهولندية أن جوجل نقلت ما يساوى 22.7 مليار دولار، عبر شركة صورية هولندية إلى إقليم برمودا فى 2017 ، وذلك فى إطار ترتيب يسمح لها بخفض فاتورة ضرائبها بالخارج.

ووفقا لما نشرته وكالة "رويترز" الإخبارية، فأشارت الوثائق المقدمة بتاريخ 21 ديسمبر أن المبلغ المنقول عبر جوجل هولندا القابضة يزيد نحو أربعة مليارات يورو عن 2016.

من جهتها قالت شركة جوجل فى بيان "نسدد جميع الضرائب المستحقة، ونمتثل للقوانين الضريبية فى كل بلد نعمل به فى أنحاء العالم"، وأضافت أنها كغيرها من الشركات المتعددة الجنسيات، تدفع الغالبية العظمى من ضرائبها المفروضة على دخل الشركة فى بلدها الأم، حيث قالت :"سددنا معدل ضريبة فعلية عالميا قدرها 26 % على مدى السنوات العشر الماضية".

وتُستخدم الوحدة الهولندية فى تحويل إيرادات رسوم الامتياز المحققة خارج الولايات المتحدة إلى جوجل أيرلندا القابضة، وهى وحدة مقرها برمودا، حيث لا تدفع الشركات أى ضرائب على الدخل.