جوجل تطلق تحديث جديد لتطبيق google photos

في وقت سابق كانت قد كشفت شركة جوجل عن تصميم Material 2.0، وقررت طرحه في وقت لاحق من هذه العام، وجاء الوقت الأن لطرحه ووصل التصميم بالفعل لتطبيق Google Photos، وفقا لما نشره موقع phonearena الهندي.

ونسخة تطبيق Google Photos 4.0، يمتلك الآن تصميم Material Design 2.0، وعلى الرغم من أن التغييرات تبدو سطحية في المقام الأول، إلا أنها تتماشى تمامًا مع ما كنا نتوقعه من لغة التصميم في جوجل.

ويوفر آخر تحديث في صور جوجل أيضا إيماءة جديدة تسمح للمستخدمين بالتمرير السريع على صورة للكشف عن معلومات حولها، وقد تم طريق تطبيق Google Photos 4.0 على متجر Google Play، رغم أن الأمر قد يستغرق بضعة أيام ليصبح متاحًا في بعض الدول.