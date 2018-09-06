جوجل تعمل على برنامج مكافآت لمستخدمي متجر google play

على غرار برامج الولاء الموجودة لدى الكثير من شركات الاتصالات والبنوك وغيرها ذكر تقرير جديد أن جوجل تعمل برنامج جديد يتيح لمستخدمي متجر جوجل بلاي جمع النقاط مع كل عملية شراء والاستفادة منها لاحقاً.
الفكرة على سبيل المثال هي ان تحصل على نقطة مقابل كل عملية شراء لعبة او تطبيق او كتاب بالإضافة إلى استئجار وشراء الافلام ومع الوقت سيكون لديك الكثير من النقاط لاستبدالها بخدمات داخل المتجر مثل شراء تطبيقات بلا مقابل او الحصول على فيلم أو كتاب مجاني وهكذا.
بحسب المصدر فإن جوجل ستطلق هذه الخدمة في 5 مستويات هي البرونزي والفضي والذهبي والفيروزي والالماسي حيث سيكون لكل مستوى مزايا فريدة خاصة به حيث سيكون هناك قسم او تبويب خاص بالمكافآت داخل متجر جوجل بلاي.
حتى الان جوجل لم تتحدث عن البرنامج الجديد ولكن من المنتظر ان يتم الكشف عن كل هذه التفاصيل بشكل رسمي قريباً.
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تألقت نجمات برنامج "AMERICA'S GOT TALENT" عارضة الأزياء هايدي كلوم، وتايرا بانكس وميل بي، بإطلالات ساحرة، في العرض المباشر في لوس أنجلوس، الثلاثاء. ارتدت كلوم ملكة عروض الأزياء البالغة من العمر 45 عاما، فستانا قصيرا باللون الفضي المعدني، والذي أبرز قوامها الرشيق وساقيها الطويلتين. بدت هايدي كلوم مذهلة في فستانها الفريد والذي نسقت معه زوجا من الصنادل الوردية اللامعة ذات كعب عال، وتألقت بمكياجها الناعم وتسريحة شعرها الطويل الأشقر الطبيعية وتزينت بأقراط طويلة وأكملت إطلالتها بالمكياج الكامل ولمسة من أحمر الشفاة القرمزي المذهل. وظهرت النجمة تايرا بانكس البالغة من العمر 44 عاما، بفستان باللون الأحمر اللامع وبدت بحالة مزاجية عالية وتظهر ابتسامة عريضة ومبهجة على المسرح وهو ليس غريبا عنها بما أنها كانت مقدمة برامج من الطراز الأول. أما النجمة ميل بي فتألقت برداء باللون الأصفر الكاري الرائع المصمم على قاعدة
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