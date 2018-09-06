جوجل تعمل على برنامج مكافآت لمستخدمي متجر google play

على غرار برامج الولاء الموجودة لدى الكثير من شركات الاتصالات والبنوك وغيرها ذكر تقرير جديد أن جوجل تعمل برنامج جديد يتيح لمستخدمي متجر جوجل بلاي جمع النقاط مع كل عملية شراء والاستفادة منها لاحقاً.

الفكرة على سبيل المثال هي ان تحصل على نقطة مقابل كل عملية شراء لعبة او تطبيق او كتاب بالإضافة إلى استئجار وشراء الافلام ومع الوقت سيكون لديك الكثير من النقاط لاستبدالها بخدمات داخل المتجر مثل شراء تطبيقات بلا مقابل او الحصول على فيلم أو كتاب مجاني وهكذا.

بحسب المصدر فإن جوجل ستطلق هذه الخدمة في 5 مستويات هي البرونزي والفضي والذهبي والفيروزي والالماسي حيث سيكون لكل مستوى مزايا فريدة خاصة به حيث سيكون هناك قسم او تبويب خاص بالمكافآت داخل متجر جوجل بلاي.

حتى الان جوجل لم تتحدث عن البرنامج الجديد ولكن من المنتظر ان يتم الكشف عن كل هذه التفاصيل بشكل رسمي قريباً.