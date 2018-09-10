جوجل تطرح ميزة لجعل البحث عن الوظائف باللغة العربية أكثر سهولة

كعادتها مع طرح المزايا لمساعدة المستخدمين في كل مكان، قامت شركة جوجل بطرح ميزة جديدة ضمن محرك البحث والتطبيق الخاص بها، لمساعدة المستخدمين على البحث وإيجاد الوظائف وفرص العمل من خلال نتائج البحث لصفحة المحرك الرئيسية.
وبهذا الميزة سيكون بإمكان الباحثين عبر محرك جوجل الوصول إلى نتائج مباشرة للوظائف عند إدخال مصطلحات بحث عن الوظائف، مثل “وظائف قريبة مني” أو “وظائف شاغرة في …”، وهو ما سيقدم نتائج عن الوظائف المتاحة بجميع التفاصيل المنشورة عنها، وبمجرد الرغبة بالتقدم لها، فإنه سيتم تحويل المستخدم لموقع الشركة الأصلي لإكمال الطلب.
وبما أن البحث عن وظيفة قد يحتاج وقتًا طويلًا، إن جوجل طورت ميزة الاشعارات التي تتيح إرسال رسالة للمستخدم على البريد الالكتروني عند طرح وظيفة جديدة مناسبة.
كانت جوجل قد تعاونت مع 11 موقع ومنصة للتوظيف في المنطقة العربية لتسهيل الوصول إلى الوظائف؛ بينها Bayt وNovojo و Rekrutو WUZZUF وموقع عبر فرصنا، وJobzella وWzayef وAkhtaboot وLaimoon وGulfTalent، وEmploitic. كما بإمكان الشركات الأخرى الإعلان عن وظائفها عبر محرك البحث بالذهاب إلى jobs.google.com/about/
وتعقيبًا على إطلاق هذه الميزة، صرح طارق عبدالله المدير الإقليمي للتسويق في جوجل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “نعتبر ربط الأشخاص بفرص العمل المناسبة التي تناسب مهاراتهم واهتماماتهم امتدادًا لمهمة Google في تنظيم معلومات العالم وجعلها في متناول الجميع. تعتمد هذه الميزة الجديدة من بحث Google على العمل الرائع الذي تقوم به بوابات العمل الإقليمية من خلال تجميع كل الفرص المتاحة عبر العديد من البوابات ووضعها في مكان واحد مما يسمح للباحثين عن العمل بالاتصال بشكل أفضل مع عدد أكبر من الفرص المتاحة. وعلاوة على ذلك، يمكن تنبيه الباحثين عن عبر البريد الإلكتروني إلى الفرص التي تظهر عبر بوابات متعددة ، وبالتالي تبسيط عملية البحث. نحن فخورون بتطور محرك بحث Google المستمر في العالم العربي، مع كون هذه الميزة الجديدة هي الأحدث في سلسلة من التحديثات التي أطلقناها للتأقلم مع احتياجات مستخدمينا في المنطقة”.
يُذكر أن الميزة الجديدة تم إتاحتها في 15 بلد عربي تشمل: المملكة العربية السعودية، مصر، الإمارات العربية المتحدة، الأردن، تونس، لبنان، المغرب، الجزائر، العراق، البحرين، الكويت، قطر، فلسطين، ليبيا، وعمان.
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أطلق على الممثلة العالمية جوليا روبرتس، لقب "محبوبة أميركا" في فترة الثمانينات والتسعينات، لِما قدَمته من أعمالٍ سينمائية ناجحة، في قاموس السينما العالمية، وزرعتها في قلوب النّاس، عاشت روبرتس في نِطاق هذا اللقب التسعيني، عندما وصلت مهرجان تورنتو السينمائي العالمي في كندا، وذلك من أجل إطلاق أجدد أفلامها Ben Is Back. ودمجت روبرتس البالغة من العمر 50 عامًا، أناقة هوليوود مع روحها المرحة والعفوية في إطلالتها المذهلة على السجادة الحمراء، حيث ارتدت فستانا أسود اللون، جاء بقصّة ضيقة، ليكشف عن رشاقتها الملفتة. وجذبت روبرتس التي صنفت واحدة من أجمل نساء العالم باطلالتها التي تحمل طابع البساطة والأناقة، أنظار الحضور، والتي اكملتها بشعرها المنسدل على كتفيها ولمسات مكياج بسيطة، كما أضافت روبرتس المزيد إلى طولها بانتعال صندل مكشوف بكعب بلاتفورم. وبالطبع ، لن تكتمل اطلالة النجمة الشهيرة بدون تلك الابتسامة العظيمة التي
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