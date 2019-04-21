احترقت كبسولة فضائية تابعة لشركة "سبيس إكس" الأميركية، خلال إجراء اختبار على أحد محركاتها، في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة، وفق ما ذكر موقع "سبيس"، الأحد.

وتعود ملكية شركة سبيس إكس إلى رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك، وهي شركة أميركية خاصة، تهتم بصناعات تكنولوجيا الفضاء والرحلات الفضائية.

وقالت الشركة في بيان إن الكبسولة، واسمها "كرو دراغون"، انبعث منها دخان برتقالي اللون أثناء إجراء اختبار عليها في محطة "كيب كانافيرال" في ولاية فلوريدا، السبت.

وأضافت الشركة أن الاختبارات الأولية لمحركات الكبسولة تمت بنجاح، لكن المشكلة وقعت خلال الاختبار النهائي، الأمر الذي استدعى مراجعة كلية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أميركية أن شركة "سبيس إكس" تمكنت من السيطرة على الحريق من دون وقوع أي إصابات، وفتحت تحقيقا في الحادث.