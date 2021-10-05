سناب شات يطلق أداة run for office لتشجيع المستخدمين على على الترشح بانتخابات أميركا
آخر تحديث GMT06:29:36
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » علوم عاجل

سناب شات يطلق أداة Run for Office لتشجيع المستخدمين على على الترشح بانتخابات أميركا

العرب اليوم -

العرب اليوم - سناب شات يطلق أداة Run for Office لتشجيع المستخدمين على على الترشح بانتخابات أميركا

تطبيق "سناب شات"
واشنطن - العرب اليوم

 تطلق Snapchat أداة جديدة تهدف إلى توجيه قاعدة مستخدميها الشباب للنظر في الترشح لمنصب سياسي فى الولايات المتحدة.   وتقول الشركة إنها تريد مساعدة المرشحين المحتملين في المستقبل على التعامل مع العوائق المشتركة التي تحول دون إطلاق الحملات السياسية من خلال توفير المعلومات والموارد والتشجيع بحسب ما نقله موقع The verege.   سيتيح The Run for Office Mini - مجموعة من التطبيقات المصغرة التي يتم تشغيلها داخل Snapchat - يتيح للمستخدمين استكشاف المشكلات التي يهتمون بها والعثور على معلومات حول المكاتب السياسية في الرمز البريدي الخاص بهم.  

  سيكونون قادرين على الاتصال بمنظمات توظيف المرشحين ، بما في ذلك Run for Something و New Politics و Run GenZ و LGBTQ Victory Institute ، والتي يمكنها توفير التدريب والموارد للتحضير للحملة.   تحتوي الأداة على بوابة تستند إلى واجهة برمجة تطبيقات BallotReady والتي تتيح لمستخدمي Snapchat العثور على المشكلات المهمة بالنسبة لهم وتتضمن معلومات حول 75000 انتخابات قادمة على المستوى الفيدرالي ومستوى الولاية والمستوى المحلي. 

  بمجرد أن يختار المستخدم المشكلات التي تثير اهتمامه أكثر ، سيعرض التطبيق الأدوار المحتملة التي قد تكون مناسبة. تتضمن الأداة أيضًا لوحة معلومات للحملة لتُظهر لمستخدمي Snap الخطوات التي يتعين عليهم اتخاذها للحصول على بطاقة اقتراع ، بما في ذلك أي مواعيد نهائية للتسجيل أو متطلبات التوقيع.   وسيكون بإمكانهم مشاركة الملصقات من البوابة إلى "الحملة" داخل التطبيق ومشاركة ترشيحهم مع الأصدقاء في Snapchat.   سيتمكن المستخدمون أيضًا من "ترشيح" الأصدقاء الذين يرون أنهم قادة المستقبل وتشجيعهم على الترشح. هذه ليست أول محاولة من Snapchat لإخراج الأصوات ؛ في عام 2018 ، أضافت تسجيل الناخبين داخل تطبيقها ، وفي عام 2020 ، قدمت الشركة المزيد من الميزات داخل التطبيق ، بما في ذلك دليل الناخبين وقائمة مراجعة التصويت.  

وقالت الشركة إنها ساعدت أكثر من 1.2 مليون من مستخدميها على التسجيل للتصويت في عام 2020 ، ونصفهم من الناخبين لأول مرة. وتقدر أن أدوات توعية الناخبين داخل التطبيق قد استخدمها أكثر من 30 مليون مستخدم سناب شات. تدعي الشركة أنها تصل إلى 90 في المائة من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 24 عامًا في الولايات المتحدة ، والكثير من تلك الديموجرافية إما لم يصوتوا بعد أو كانوا مؤهلين للتصويت لأول مرة في انتخابات 2020.   تعتمد أداة Run for Office على العمل الذي أنجزته Snap بالفعل ، بالشراكة مع مركز المعلومات والأبحاث حول التعلم والمشاركة المدنية (CIRCLE) في كلية Tisch بجامعة تافتس وفقًا لبحث CIRCLE .  

"نأمل أن يؤدي إطلاق" Run for Office "المصغر إلى تغيير فكرة من يمكن أن يكون في المكتب - بغض النظر عن هويتك ، ومن أين أتيت ، يمكنك إحداث فرق في مجتمعك المحلي من خلال الترشح لمنصب على أساس قالت صوفيا جروس ، رئيسة شراكات السياسة والتأثير الاجتماعي في Snap ، "القضايا التي يهتمون بها أكثر من غيرها".   وأضافت أن الشركة تعتقد أن لها دورًا مهمًا وطويل الأمد في تشجيع الجيل القادم من القادة على الترشح للمناصب. "نريد المساعدة في تشكيل ديمقراطية أكثر انعكاسًا وإنصافًا لجميع الأمريكيين".

علوم عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

سناب شات يطلق أداة run for office لتشجيع المستخدمين على على الترشح بانتخابات أميركا سناب شات يطلق أداة run for office لتشجيع المستخدمين على على الترشح بانتخابات أميركا



أخبار ذات صلة

GMT 05:42 2021 الثلاثاء ,05 تشرين الأول / أكتوبر

مارك زوكربيرغ يصف الاتهامات الموجهة لـ فيسبوك بغير المنطقية
العرب اليوم - مارك زوكربيرغ يصف الاتهامات الموجهة لـ فيسبوك بغير المنطقية

GMT 05:31 2021 الثلاثاء ,05 تشرين الأول / أكتوبر

فيسبوك ينفي شائعة اختراق الطفل الصيني لموقعه
العرب اليوم - فيسبوك ينفي شائعة اختراق الطفل الصيني لموقعه

GMT 12:05 2021 الأربعاء ,29 أيلول / سبتمبر

انقطاع جزئي يؤثر على خدمات "تويتر" في بعض دول العالم
العرب اليوم - انقطاع جزئي يؤثر على خدمات "تويتر" في بعض دول العالم

GMT 18:34 2021 الجمعة ,24 أيلول / سبتمبر

غوغل تصدر تحذيراً عاجلاً بشأن متصفح "كروم"
العرب اليوم - غوغل تصدر تحذيراً عاجلاً بشأن متصفح "كروم"

GMT 05:05 2021 الخميس ,09 أيلول / سبتمبر

مايكروسوفت تؤجل عودة موظفيها في الولايات المتحدة إلى أجل غير مسمى
العرب اليوم - مايكروسوفت تؤجل عودة موظفيها في الولايات المتحدة إلى أجل غير مسمى

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

منى زكي تتألق بإطلالة تضج أنوثة وفخامة

القاهرة - العرب اليوم

خطفت النجمة منى زكي الأنظار على السجادة الحمراء خلال مشاركتها ضمن فعاليات معرض "إكسبو دبي 2020"، بإطلالة تضج أنوثة وأناقة وفخمة تماسب الحدث الاستثنائي.واختارت النجمة المصرية فستاناً أسود اللون من قماش فخم، وجاء متوسط الطول وبأكمام طويلة ويبلغ سعره نحو 3400 دولار أميركي. وأكملت اطلالتها الانيقة حقيبة يد ناعمة من ماركة Dior يصل سعرها الى أكثر من 2200 دولار.ومن الناحية الجمالية، تركت منى شعرها منسدلاً على كتفيها وطبقت ماكياجا بسيطا بألوان هادئة تبرز ملامحها الجميلة والناعمة. وشاركت الممثلة المصرية بمقطع فيديو مع متابعيها واستعرضت اطلالتها الفخمة والانيقة، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل كبير، وانهالت عليها تعليقات الاشادة بأناقتها وقدرتها على الحفاظ على شكلها الطبيعي الجميل من دون عمليات التجميل. قد يهمك أيضا منى زكي تكشف سب...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 21:35 2021 الثلاثاء ,05 تشرين الأول / أكتوبر

التنانير الطويلة صيحة رائجة في موسم خريف وشتاء 2021-2022
العرب اليوم - التنانير الطويلة صيحة رائجة في موسم خريف وشتاء 2021-2022

GMT 18:50 2021 الثلاثاء ,05 تشرين الأول / أكتوبر

أجمل الحدائق والمحميات الطبيعية بالأردن للتنزه في الخريف
العرب اليوم - أجمل الحدائق والمحميات الطبيعية بالأردن للتنزه في الخريف

GMT 21:32 2021 الثلاثاء ,05 تشرين الأول / أكتوبر

نقاط أساسيّة في ديكورات غرف النوم الفخمة
العرب اليوم - نقاط أساسيّة في ديكورات غرف النوم الفخمة

GMT 18:25 2021 الثلاثاء ,05 تشرين الأول / أكتوبر

الدبيبة يؤكد دعمه لخروج المرتزقة من ليبيا
العرب اليوم - الدبيبة يؤكد دعمه لخروج المرتزقة من ليبيا

GMT 05:26 2021 الثلاثاء ,05 تشرين الأول / أكتوبر

أوبرا وينفري تكشف للمذيعة المصرية هدى قطب أسماء أصدقائها الثلاثة المقربين
العرب اليوم - أوبرا وينفري تكشف للمذيعة المصرية هدى قطب أسماء أصدقائها الثلاثة المقربين

GMT 14:32 2021 الأحد ,03 تشرين الأول / أكتوبر

مجوهرات من المجموعة الشخصية لـ"هند رستم" في مزاد "سوذبيز"
العرب اليوم - مجوهرات من المجموعة الشخصية لـ"هند رستم" في مزاد "سوذبيز"

GMT 20:38 2021 الأحد ,03 تشرين الأول / أكتوبر

مشروع "أمالا" لؤلؤة مكنونة في قلب الطبيعة بالسعودية
العرب اليوم - مشروع "أمالا" لؤلؤة مكنونة في قلب الطبيعة بالسعودية

GMT 12:27 2021 الأحد ,03 تشرين الأول / أكتوبر

أفكار لتزيين حديقة المنزل باستخدام إطارات السيارات
العرب اليوم - أفكار لتزيين حديقة المنزل باستخدام إطارات السيارات

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 17:24 2021 الخميس ,30 أيلول / سبتمبر

كرة القدم على رأس قائمة "إكسبو 2020 دبي" بمشاركة نجوم وأساطير في الحدث العالمي
العرب اليوم - كرة القدم على رأس قائمة "إكسبو 2020 دبي" بمشاركة نجوم وأساطير في الحدث العالمي

GMT 21:54 2021 الأحد ,26 أيلول / سبتمبر

خطة لبناء أطول شبكة نقل كهرباء في العالم بين بريطانيا والمغرب
العرب اليوم - خطة لبناء أطول شبكة نقل كهرباء في العالم بين بريطانيا والمغرب

GMT 23:37 2021 الأربعاء ,15 أيلول / سبتمبر

الكشف عن سيارة "نيسان جي تي آر" 2022 الجديدة بالعديد من التحديثات الجمالية
العرب اليوم - الكشف عن سيارة "نيسان جي تي آر" 2022 الجديدة بالعديد من التحديثات الجمالية

GMT 23:46 2021 الأربعاء ,15 أيلول / سبتمبر

"آبل" تواصل مسلسل فشل المفاوضات بشأن سيارتها الكهربائية ذاتية القيادة وتثير التساؤلات
العرب اليوم - "آبل" تواصل مسلسل فشل المفاوضات بشأن سيارتها الكهربائية ذاتية القيادة وتثير التساؤلات

GMT 23:32 2021 الأربعاء ,15 أيلول / سبتمبر

الكشف رسمياً عن "تويوتا كورولا كروس" 2022 بنسخة حافظت على روح التصميم المعروف عنها
العرب اليوم - الكشف رسمياً عن "تويوتا كورولا كروس" 2022 بنسخة حافظت على روح التصميم المعروف عنها

GMT 05:24 2021 الجمعة ,01 تشرين الأول / أكتوبر

تفاصيل توضح أجمل المعالم السياحية في مدينة تبوك
العرب اليوم - تفاصيل توضح أجمل المعالم السياحية في مدينة تبوك

GMT 05:51 2020 الخميس ,15 تشرين الأول / أكتوبر

حظك اليوم برج الأسد 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
العرب اليوم - حظك اليوم برج الأسد 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020

GMT 05:57 2020 الخميس ,15 تشرين الأول / أكتوبر

حظك اليوم برج العذراء 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
العرب اليوم - حظك اليوم برج العذراء 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020

GMT 13:54 2014 الثلاثاء ,29 تموز / يوليو

عبارات حماسية فعالة تحفزك لأداء تمارين اللياقة
العرب اليوم - عبارات حماسية فعالة تحفزك لأداء تمارين اللياقة

GMT 13:04 2019 الإثنين ,12 آب / أغسطس

إذاعة الشرق الأوسط تمنع بث "آه يا حنان" لـمصطفى حجاج
العرب اليوم - إذاعة الشرق الأوسط تمنع بث "آه يا حنان" لـمصطفى حجاج

GMT 16:17 2019 الإثنين ,22 تموز / يوليو

تعرَّف على آخر ظهور للإعلامية صابرين بورشيد قبل وفاتها
العرب اليوم - تعرَّف على آخر ظهور للإعلامية صابرين بورشيد قبل وفاتها

GMT 07:59 2019 الأربعاء ,13 آذار/ مارس

محمود مرسي
العرب اليوم - محمود مرسي

GMT 20:14 2018 السبت ,07 تموز / يوليو

نيمار لم يقدم في كأس العالم ما يؤكّد نضجه بالدرجة الكافية
العرب اليوم - نيمار لم يقدم في كأس العالم ما يؤكّد نضجه بالدرجة الكافية

GMT 19:46 2018 الخميس ,24 أيار / مايو

كالديرون ينتقد منتخب بلاده ويُؤكّد رحيله عن الإسماعيلي ويشكر والدته
العرب اليوم - كالديرون ينتقد منتخب بلاده ويُؤكّد رحيله عن الإسماعيلي ويشكر والدته

GMT 22:23 2018 السبت ,24 آذار/ مارس

اكتشاف عيوب في الهواتف الذكية من تكرار شكاوى المستخدمين
العرب اليوم - اكتشاف عيوب في الهواتف الذكية من تكرار شكاوى المستخدمين

GMT 05:07 2017 السبت ,30 كانون الأول / ديسمبر

يعرب القضاة يبذل جهودًا للحصول على إعفاءات جديدة
العرب اليوم - يعرب القضاة يبذل جهودًا للحصول على إعفاءات جديدة

GMT 02:54 2017 الأربعاء ,08 تشرين الثاني / نوفمبر

أشهر عارضات الأزياء من وحي أفلام "حرب النجوم"
العرب اليوم - أشهر عارضات الأزياء من وحي أفلام "حرب النجوم"

GMT 03:29 2017 الإثنين ,06 تشرين الثاني / نوفمبر

منزل مصممة الديكور تراسي بويد في منطقة "تشيلسي"
العرب اليوم - منزل مصممة الديكور تراسي بويد في منطقة "تشيلسي"
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab