سناب شات يطلق أداة run for office لتشجيع المستخدمين على على الترشح بانتخابات أميركا

تطلق Snapchat أداة جديدة تهدف إلى توجيه قاعدة مستخدميها الشباب للنظر في الترشح لمنصب سياسي فى الولايات المتحدة. وتقول الشركة إنها تريد مساعدة المرشحين المحتملين في المستقبل على التعامل مع العوائق المشتركة التي تحول دون إطلاق الحملات السياسية من خلال توفير المعلومات والموارد والتشجيع بحسب ما نقله موقع The verege. سيتيح The Run for Office Mini - مجموعة من التطبيقات المصغرة التي يتم تشغيلها داخل Snapchat - يتيح للمستخدمين استكشاف المشكلات التي يهتمون بها والعثور على معلومات حول المكاتب السياسية في الرمز البريدي الخاص بهم.

سيكونون قادرين على الاتصال بمنظمات توظيف المرشحين ، بما في ذلك Run for Something و New Politics و Run GenZ و LGBTQ Victory Institute ، والتي يمكنها توفير التدريب والموارد للتحضير للحملة. تحتوي الأداة على بوابة تستند إلى واجهة برمجة تطبيقات BallotReady والتي تتيح لمستخدمي Snapchat العثور على المشكلات المهمة بالنسبة لهم وتتضمن معلومات حول 75000 انتخابات قادمة على المستوى الفيدرالي ومستوى الولاية والمستوى المحلي.

بمجرد أن يختار المستخدم المشكلات التي تثير اهتمامه أكثر ، سيعرض التطبيق الأدوار المحتملة التي قد تكون مناسبة. تتضمن الأداة أيضًا لوحة معلومات للحملة لتُظهر لمستخدمي Snap الخطوات التي يتعين عليهم اتخاذها للحصول على بطاقة اقتراع ، بما في ذلك أي مواعيد نهائية للتسجيل أو متطلبات التوقيع. وسيكون بإمكانهم مشاركة الملصقات من البوابة إلى "الحملة" داخل التطبيق ومشاركة ترشيحهم مع الأصدقاء في Snapchat. سيتمكن المستخدمون أيضًا من "ترشيح" الأصدقاء الذين يرون أنهم قادة المستقبل وتشجيعهم على الترشح. هذه ليست أول محاولة من Snapchat لإخراج الأصوات ؛ في عام 2018 ، أضافت تسجيل الناخبين داخل تطبيقها ، وفي عام 2020 ، قدمت الشركة المزيد من الميزات داخل التطبيق ، بما في ذلك دليل الناخبين وقائمة مراجعة التصويت.

وقالت الشركة إنها ساعدت أكثر من 1.2 مليون من مستخدميها على التسجيل للتصويت في عام 2020 ، ونصفهم من الناخبين لأول مرة. وتقدر أن أدوات توعية الناخبين داخل التطبيق قد استخدمها أكثر من 30 مليون مستخدم سناب شات. تدعي الشركة أنها تصل إلى 90 في المائة من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 24 عامًا في الولايات المتحدة ، والكثير من تلك الديموجرافية إما لم يصوتوا بعد أو كانوا مؤهلين للتصويت لأول مرة في انتخابات 2020. تعتمد أداة Run for Office على العمل الذي أنجزته Snap بالفعل ، بالشراكة مع مركز المعلومات والأبحاث حول التعلم والمشاركة المدنية (CIRCLE) في كلية Tisch بجامعة تافتس وفقًا لبحث CIRCLE .

"نأمل أن يؤدي إطلاق" Run for Office "المصغر إلى تغيير فكرة من يمكن أن يكون في المكتب - بغض النظر عن هويتك ، ومن أين أتيت ، يمكنك إحداث فرق في مجتمعك المحلي من خلال الترشح لمنصب على أساس قالت صوفيا جروس ، رئيسة شراكات السياسة والتأثير الاجتماعي في Snap ، "القضايا التي يهتمون بها أكثر من غيرها". وأضافت أن الشركة تعتقد أن لها دورًا مهمًا وطويل الأمد في تشجيع الجيل القادم من القادة على الترشح للمناصب. "نريد المساعدة في تشكيل ديمقراطية أكثر انعكاسًا وإنصافًا لجميع الأمريكيين".