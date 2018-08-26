تطبيق جديد يتيح للمستخدمين تشغيل ويندوز 95 على أجهزة الكمبيوتر



أطلقت شركة مايكروسوفت العديد من نسخ ويندوز المختلفة، إلا أن Felx Rieseberg مطور، تطبيق المراسلة المشفر Slack، ابتكر تطبيق جديد يتيح للمستخدمين تشغيل ويندوز 95 على كل من أجهزة ويندوز وماك ولينكس، والذى يمكن للمستخدمين الحصول عليه عبر منصة GitHub.



ووفقا لما نشره موقع engadget الأمريكى فيبلغ حجم التطبيق حوالى 129 ميجا بايت، ويحتاج مساحة تصل إلى 200 ميجا بايت من الذاكرة العشوائية RAM، وذلك عندما يعمل بكامل قدرته، من ملحقات وتطبيقات، وألعاب، وهو يعتبر فرصة مناسبة للاستمتاع بويندوز 95، بما فى ذلك لعبة كانسة الألغام، التى كانت تشكل تحديا ممتعا حينها، كما يمكن تشغيل التطبيقات بسهولة مثل WordPad وMS Paint وMinesweeper داخل التطبيق.

dimsويستخدم نظام ويندوز 95 الآن كمعيار لإثبات قدرة الأجهزة الحديثة على تشغيل أى نظام، فعلى سبيل المثال تم تشغيله على Xbox One، والساعات الذكية أيضاً مثل Apple Watch، وAndroid Wear، وتباينت تجارب المطورين والهواة فى هذا المجال.