اشتكى عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، قبل قليل، من وجود عطل فني بموقع "يوتيوب"، وعدم قدرتهم في الدخول إلى القنوات الخاصة به، أو مواقع الفيديو، وظهور رسالة لهم تؤكد وجود خطأ " 500 Internal Server Error"