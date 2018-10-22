Discord هو تطبيق تم تصميمه من أجل مجتمعات عشاق الألعاب الإلكترونية و بدأ توفيره عام 2015، و قد نما التطبيق منذ ذلك الوقت ليصبح منصة مميزة لجمهور اللاعبين، الذين بات بمقدورهم الدردشة و التعرف على أصدقاء جدد.

التطبيق حصل على متجر لبيع الألعاب، الأمر الذي كان مؤكداً كما نقلنا إليكم في خبرٍ سابق. المتجر دخل في مرحلة البيتا لمجموعة محددة من المُستخدمين آنذاك، أما الآن فقد انطلقت البيتا العالمية الخاصة بالمتجر لجميع مُستخدمي التطبيق.

Discord أكّدت سابقاً أن المتجر سيستضيف بعض الألعاب بصفة حصرية، و أن هذه الحصرية ستستمر في العادة إلى فترة ثلاثة أشهر. بالإضافة إلى ذلك، ستحصل خدمة Discord Nitro premium service على ألعاب مجانية عند انطلاق المتجر مثل Metro: Last Light Redux و GoNNER و Super Meat Boy. الاشتراك في هذه الخدمة يكلف 5 دولار في الشهر أو 50 دولاراً في العام.