ربة منزل تعترف بالخيانة بعد أن تركها زوجها لسنوات

اعترفت ربة منزل بخيانة زوجها فى منشأة ناصر، قائلة :"زوجى ترك المنزل منذ 8 سنوات ولا أعلم عنه شىء واعتقدت أنه مات، وتعرفت على عشيقى فى هذه الأثناء" وتابعت المتهمة فى اعترافاتها:"بعد غياب 8 سنوات، فوجئت به يعود إلى المنزل واكتشف خيانتى، ورفع ضدى دعوى خلع"

وكان بلاغ ورد لقسم شرطة منشأة ناصر، من عامل يفيد أنه تغيب عن المنزل لفترة وعاد ليجد زوجته تعيش من شخص آخر ويعاشرها معاشرة الأزواج. وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وتم القبض على المتهمة وعشيقها، وتحرر بذلك المحضر رقم 126 جنح منشأة ناصر، وأخطرت النيابة التى أمرت بحبسهما 4 أيام.