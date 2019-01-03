ربة منزل تلقي بنفسها من الطابق الرابع بسبب مصروفات المنزل

ألقت ربة منزل، بنفسها من الطابق الرابع بمنطقة بولاق الدكرور، بسبب خلافات زوجية ومالية مع زوجها على مصروفات المنزل.

وذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، التي جرت تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن لقطاع الأمن العام، أن مشاجرة نشبت بين سيدة تدعى "مروة" 26 سنة، وبين زوجها "أحمد" 30 سنة سائق توك توك، بسبب خلافات زوجية ومالية بينهما على مصروفات المنزل، وانهت الخلاف بأنها طلبت منه كوب ماء من المطبخ وعقب وصوله ألقت بنفسها من الطابق الرابع، وسقطت جثة هامدة.

وانتقل فريق من المباحث، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء محمد الألفي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد أسامة عبد الفتاح رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال المعاينة أن الضحية مصابة بكسر في الجمجمة وكسور في مختلف أنحاء جسدها وسحجات وكدمات نتيجة إلقاء نفسها من الطابق الرابع.

وجاء في تحريات وتحقيقات العميد شامل عزيز مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، والعقيد محمد الشاذلي مفتش المباحث، أن الزوج ذكر في محضر الشرطة أنه زوجته غافلته وألقت بنفسها بسبب خلافات مالية بينهما.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطر المستشار شريف توفيق المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، وباشر التحقيقات وانتقل للمعاينة المستشار هشام رفعت الشريف رئيس نيابة بولاق الدكرور، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وأجرت مناظرة للجثة، وقررت عرضها على الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.