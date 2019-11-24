فوائد القهوة لتقليل من خطر السكري

القهوة من أكثر المشروبات الساخنة المفضلة للكثيريين وخاصة في الصباح فهي ذو الرائحة والنكهة المميزة ، تشتهر القهوة بشكل كبير في البلدان الآسوية خاصة ، ويعتقد لذى غالبية الناس أن شرب القهوة مضر بالصحة . لذلك ندعوك لتتعرف على أهم 10 أسباب تجعلك تشرب القهوة بكل حب :



1- تحسن القهوة صحة الأوعية الدموية تزيد القهوة من إنتاج أكسيد النيتريك في البطانة ( الطبقة الرقيقة من الخلايا التي تبطن السطح الداخلي للأوعية الدموية، مما تحسن من قوة العضلات في الأوعية الدموية ) ، شرب القهوة التي تحتوي على الكافيين يزيد على المدى القصير من ضغط الدم الحاد وخاصة إذا شربت كميات كبيرة جدا منه ، ولكن ضغط الدم يعود مرة أخرى لوضعه الطبيعي عندما تكون القهوة بدون كافيين . ولقد اثبتت الدراسات المختلفة أن 8 اسابيع من شرب القهوة يقلل من القراءات المرتفعة لضغط الدم بشكل ملحوظ .

2- تحسن القهوة مستوى الكولسترول في الدم تعتبر القهوة مثل الشاي ، يحتوى على الكثير من المواد المضادة للأكسدة والتي تساعد في تحسين مستوى الكولسترول في الدم ، و بالتالي تساعد في الحماية من امراض القلب .

3- تحسن القهوة من ردود الأفعال أفاد عدد كبير من المدربين الرياضيين بأن إستخدام الكافيين في القهوة يساعد في تحسين المهارات في اي رياضة تمارس وخاصة عندما يكون اللاعبين محرومين من النوم .

4. القهوة تقلل من خطر الإصابة بسرطان الكبد وتليف الكبد القهوة تحتوي على مادة تعرف باسم Praxanthine. تؤدي إلى إبطاء هذه المادة الكيميائية أسفل نمو أنسجة الخلايا في سرطان الكبد وتليف الكبد .

5. القهوة تقلل من خطر السكري القهوة لها تأثير كابح بشكل خاص على hIAPP السامة (اميلويد جزيرة الإنسان ببتيد) الذي تم العثور عليه عادة في البنكرياس. تم العثور على هذا hIAPP في الأشخاص الذين يعانون من السكري من النوع الثاني.

6. القهوة تمنع مرض باركنسون وقد وجد الباحثون أن استهلاك أكواب من القهوة يوميا يقلل من معدلات الإصابة بمرض باركنسون. وهو مرض يؤدي إلى خلل و اضطرابات بداخل النظام الحركي للإنسان ، ولاذي ينتج عنه خسارة خلايا الدماغ .

7. القهوة تمنع تسوس الأسنان مادة تسمى العفص في القهوة تقلل من تشكيل الرواسب . وبالتأكيد يمنع الشخص من وجود تجاويف في الأسنان. شرب القهوة يقلل أيضا من نمو البكتيريا مثل المكورات العقدية التي تعتبر مسؤولة عن إضمحلال الأسنان .

8. القهوة تمنع الصداع تؤثر القهوة على الأعصاب في الدماغ حيث يساعد في تقليل حجم الأوعية الدموية وبالتالي فإن شرب القهوة في المراحل المبكرة من الصداع يقلل من فرص حدوث الصداع الشديد. كمان أن تناول القهوة يقي من الأكتئاب لدى النساء .

9. القهوة تقلل من الشعور بالتعب والألم استهلاك القهوة التي تحتوي على الكافيين قبل ساعة من التمارين الرياضية القاسية قد يساعد في منع الشعور بالتعب . الكافيين في القهوة تحتوى على مادة كيميائية تسمى الأدينوزين التي تنشط مستقبلات الألم في الخلايا.

10. القهوة تحافظ على البشرة صحية ويعتقد أن القهوة تساعد في الحفاظ على صحة الجلد. ومن المعروف أن المواد المضادة للاكسدة لمنع سرطان الجلد والأمراض المرتبطة بسرطان الجلد. القهوة تساعد في التخلص من الجذور الحرة في الجلد. وهذا يقلل من ظهور المشاكل ذات الصلة بالجلد مثل حب الشباب والأكزيما.

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