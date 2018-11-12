التفاح يحافظ على صحة العين والقلب ويقوى المناعة

يحتوى التفاح على مضادات الأكسدة والألياف الغذائية وفيتامين"ج"، و"ب"، والمعادن، والتى تمد الجسم بفوائد صحية عديدة، نتسعرضها فى السطور القادمة، وفقاً لما ذكره موقع "organicfacts".

تحسين عملية الهضم

يحتوى التفاح على نسبة عالية من الألياف الغذائية، والتى تعمل على تحسين حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك والإسهال ومتلازمة القولون العصبي .

الوقاية من السرطان

يحتوى التفاح على مضادات الأكسدة، التى تحد من نمو الجذور الحرة، مما يساعد فى الوقاية من السرطان مثل سرطان .

الوقاية من السكتات الدماغية

وقد أظهرت الدراسات أن تناول التفاح بإنتظام يقلل من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية في كل من الرجال والنساء.

علاج فقر الدم

يساعد التفاح في علاج فقر الدم وذلك لإحتوائه على نسبة عالية من الحديد، بالإضافة إلى زيادة عدد خلايا الدم الحمراء في الجسم .

تقوية جهاز المناعة

يحتوى التفاح على نسبة عالية من فيتامين C ، ومضادات الأكسدة والبروتينات، والتى تلعب دور فى تقوية جهاز المناعة، وزيادة الوزن وإزالة السموم من الجسم، مما يساعد على تحسين الصحة العامة.

الوقاية من أمراض القلب

يساعد التفاح على تقليل خطر الإصابة بالسكتة دماغية و أمراض القلب، وذلك لإحتوائه على مضاد للأكسدة، الذى يعمل على تقليل أكسدة الدهون، كما يعمل كيرسيتين الفلافونويد على تقليل الالتهاب في الأوعية الدموية، و البوليفينول فى إنخفاض ضغط الدم في الجسم.

انخفاض الكولسترول

تساعد الألياف القابلة للذوبان الموجودة في التفاح على خفض مستوى الكوليسترول الضار في الجسم، مما يساعد فى الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

تحسين الرؤية

يساعد التفاح فى الحفاظ على صحة العين والوقاية من الأمراض مثل الضمور البقعي، إعتام عدسة العين، وذلك لإحتوائه على نسبة عالية من مركبات الفلافونويد والمغذيات النباتية المضادة للأكسدة، والتي تقلل من تأثير الجذور الحرة على العيون.

فقدان الوزن

يساعد التفاح فى إنخفاض الوزن الزائد وذلك لإحتوائه على الماء والألياف الغذائية، مما يشعر بالشبع، وتقليل الشهية والإفراط في الأكل، مما يعمل على فقدان الوزن.