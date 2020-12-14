فرنسا تسجل 3063 إصابة و371 وفاة بفيروس كورونا

سجلت فرنسا خلال الساعات الـ24 الماضية 3063 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19), ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات فيها إلى 2,379,915 إصابةً وأشارت وزارة الصحة الفرنسية إلى أنها سجلت 371 حالة وفاة بالفيروس, ليبلغ بذلك عدد الوفيات في البلاد 58282 حالة وفاة.