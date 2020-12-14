الولايات المتحدة تسجل 181,032 إصابة مؤكدة و 1,448 حالة وفاة بفيروس كورونا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، 181,032 إصابة مؤكدة و 1,448 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية. ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد بلغ عدد الإصابات بالفيروس في البلاد 16,113,148 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 298,266 حالة وفاة.