لبنان تسجل 1093 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

سجّلت لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية 1093 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 147613 إصابةً.وأشارت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم، إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 103057، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1210 حالات بعد تسجيل عشر حالات وفاة.

