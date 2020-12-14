ليبيا تسجل 578 إصابة جديد بـفيروس كورونا و15 حالة وفاة

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض تسجيل 578 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد أمس، وتماثل للشفاء 558 مصابا، بينما توفي 15 آخرون وأوضح المركز اليوم أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في ليبيا وصل إلى 91 ألفا و357 حالة، منها 28 ألفا و590 نشطة، و61 ألفا و453 متعافٍ، بينما توفي 1314 آخرون منذ بدء انتشار الوباء بالبلاد مارس الماضي.