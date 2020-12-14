فلسطين تسجل 1564 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت فلسطين خلال الساعات الـ 24 الماضية، 28 وفاة، و1564 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و2145 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين 79.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 19.4%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 95 مريضاً يتلقون العلاج في غرف العناية المركزة، بينهم 30 موصولون بأجهزة التنفس الصناعي.