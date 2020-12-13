فلسطين تسجل 1639 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت فلسطين خلال الساعات الـ 24 الماضية ، 17 وفاة و1639 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1987 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية. وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 79%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 20.1%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 93 مريضاً يتلقون العلاج في غرف العناية المكثفة، بينهم 30 مريضاً موصولون بأجهزة التنفس الصناعي.