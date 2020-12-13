السودان تسجل 303 إصابات جديدة بفيروس كورونا

سجلت السودان 303 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"و 4 وَفَيَات، و 372 حالة تعافٍ . وأشارت وزارة الصحة السودانية إلى ارتفاع إجمالي الإصابات منذ انتشار الجائحة في السودان إلى 21147 متضمنة، 1344 وفاةً ، فيما بلغ إجمالي المتعافين 12227 متعافى.